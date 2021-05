Her er romanen, der som ingen anden, jeg har læst, formår at skildre, hvad det vil sige at være del af tidens gang

Kunst har at gøre med universalitet«. Sådan siger den slovenske filosof Mladen Dolar i et interview. Kunsten har ifølge Dolar karakter af et brud, af noget, der bryder ind i vores tilværelses vante gang og bryder døren op til noget universelt. Det, der gør kunst til kunst, er for Dolar denne universelle dimension, og ikke kunstværket som udtryk for en partikulær identitet, hvad enten vi taler om et individs, en etnisk gruppes, en nations eller en tidsalders identitet – man kunne her tilføje: en kønsidentitet, en seksuel identitet, en klasseidentitet.

For Dolar skal kunstværket dømmes på, om det formår at »producere et brud«, om det har »kraften til at producere universalitet«. Det værk, der kan kaldes kunst, »skaber et potentielt virtuelt publikum, som langt overskrider publikum her og nu«.