Hendes bog er en guldgrube af anekdotisk information, hvis man er optaget af naturfilosofi

Da Nina Burton overtager et gammelt sommerhus i den svenske skov, opdager det svenske medlem af Kungliga Vetenskabsakademien hurtigt, at hun ikke bor der alene.

På loftet bor et territoriebevidst og temmelig krakilsk lille egern. Væggene summer og pusler af humlebier og myrer. Rådyr gnasker løs af planterne på grunden, og om natten rumsterer ræven, grævlingen og alle de andre væsner rundt i mørket.

Det går hurtigt op for den tobenede tilflytter, at hendes opfattelse af huset som en konstruktion, der sætter et klart skel mellem inde og ude, kultur og natur, det kontrollerede og det vilde, er temmelig illusorisk. Væggene er tynde, og ikke kun fordi sommerhuset viser sig at være noget af en gammel knaldhytte, der flere steder nærmest er ved at formulde.