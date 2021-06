De helt store følelser kom i kog, da norsk forfatter rokkede ved modstandsbevægelsens selvbillede

Ingen periode er så beskrevet i bogform som Anden Verdenskrig. Alligevel må Norge være på vej mod en slags rekord. Inden for kort tid vil der være udgivet hele fem bøger, som hver for sig leverer en version af fortællingen om et afgrænset og betændt emne fra krigsårene.

Bog nummer 4 udkom onsdag, men det hele begyndte i 2018, da journalisten Marte Michelet fik udgivet bogen ’Hva visste Hjemmefronten’, som kradsede i glansbilledet af den norske modstandsbevægelse.

Var det i virkeligheden sådan, at nogle i hjemmefronten, som modstandsbevægelsen hedder i Norge, kunne have gjort mere for at advare de norske jøder i 1942, så færre end næsten 800 var blevet sendt til udryddelseslejre i Polen? Michelet skrev også, at nogle måske også var drevet af profit, når de hjalp jøder til Sverige.