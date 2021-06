5 hjerter: Denne bog er en fryd at læse, raffineret, indfølende, dramatisk

Det er nærmest genialt, at lektor, ph.d. Kirsten Thisted har valgt at læse både grønlandske og danske, private og offentlige kilder fra netop 1920’erne for at belyse den tid, der kom efter. Det var i dette årti, linjerne blev trukket op til de fleste af de diskussioner, som skulle præge de følgende 100 år.

Men det vil være blodig synd, hvis bogen bliver læst som en debatbog. Her har vi nemlig en bog, man virkelig kan blive klogere af, fordi den gør det begribeligt, hvordan de samme forhold og begivenheder kunne opleves forskelligt, alt efter om man var dansk eller grønlandsk. Thisteds fokus er på de personlige oplevelser, som en række grønlændere og danskere i Grønland nedfældede i breve, dagbøger, artikler og bøger.