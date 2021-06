5 hjerter: Det er et herligt eventyr at tage på ordrejse med denne fordomsfrie og videbegærlige mand

Med ferieloven af 1938 fik arbejdere og funktionærer to ugers betalt ferie. Men så blev Danmark besat, grænserne blev lukket, og vesterhavskysten blokeret af nazisternes fæstningsbyggeri. Derfor måtte man finde på andre indenlandske destinationer for ferien.

Hakon Mielche, den store globetrotter, der i 1930’erne havde skrevet populære rejsebøger fra fjerne egne i Stillehavet og Sydamerika, fandt på at tage på ekspeditioner op ad småfloder som Susåen og Halleby Å. Han ville vise, at »Eventyrets Orkidé ikke kun vokser i den røde Jord ved Amazonas Bred«, men også i Danmark. Det blev til rejsebogen ’Til Søs gennem Sjælland’ (1945).

Det er den litterære globetrotter Hans Hertel, der bringer Hakon Mielches ’eventyr på flodrejse’ i erindring i sin nye bog, ’Spotlight. Historier om kendte og ukendte bøger’. Ekspeditionsbogen om de sjællandske flodrejser gravede han frem i 2014, og genlæst her i 2021 får historien en ekstra dimension, for pludselig ved vi godt, hvad det vil sige at leve bag en lukket grænse, om så det skyldes krig eller corona. Hakon Mielches bog fra besættelsesårene og sidste sommers massive markedsføring af Danmark som turistdestination for indespærrede danskere, ’Meget mere end #baredanmark’, er gjort af det samme stof: »En dykkerklokke sænket ned på bunden af et nøjsomt Danmark. Flodferie til et uskyldigt univers af kæmpegedder, klokkefrøer og kano-kluk, så eksotisk fjernt som det sunkne Atlantis«, som Hans Hertel skriver.