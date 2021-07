Ny dansk horror fra debutant dirrer af sprogligt overskud

Så originalt turneret og fremragende skrevet som de fem noveller i debutanten Ditte Maja Noachs ’Det rådne’ kan dansk horror være. Endda eller måske netop, når den foregår i det traditionelt så fredfyldte Nordsjælland.

’Det rådne’ består af fem fortællinger, der ud over horrorelementerne bindes sammen af geografi. ’Jernbanehotellet’, ’Havtasken’ og ’Sorte Kristian’ foregår i Helsingør, ’Lammets bryllupsfest’ i Espergærde og ’Den blå mannequin’ i nordsjællandske Gurre.

’Den blå mannequin’ tager livtag med Gurre Slotsruins stærke poetiske tradition om kong Valdemar, der mister sin elskede Tove – nok bedst kendt fra J.P. Jacobsens ’Gurresange’. Hos Ditte Maja Noach hedder den sørgende Peter, der efter at have mistet sin elskede Mia til cancer nu bor alene i slotsruinens forvalterbygning. Han går ture i naturen med sine to irske ulvehunde og tager sig endelig sammen til at få Mias ting smidt ud. På genbrugsstationen finder han en mandlig mannequindukke, som han fascineres af og tager med hjem og maler blå.