Trumps gamle garde finder ny kanal til deres angreb på 'cancel-kulturen'

Det nye amerikanske forlag All Seasons Press LLC har fyret op under den ideologiske debat i bogbranchen.

Forlaget er stiftet som en reaktion på, at højreorienterede profiler har svært ved at få deres bøger udgivet i post-Trump-æraen, og All Seasons Press vil byde de forfattere velkommen, der bliver »angrebet, mobbet, censureret på sociale medier og i nogle tilfælde direkte afvist af politisk korrekte udgivere«, som det hed ved lanceringen.

Stifterne er to erfarne kvinder: Louise Burke, tidligere chef og redaktør på det store forlag Simon & Schuster, hvor hun har været med til at udgive bøger af kontroversielle højreorienterede som radiovært Rush Limbaugh, tidligere vicepræsident Dick Cheney og Donald Trump, mens Kate Hartson har en fortid som redaktionel chef for den division af Hachette Book Group, der har udgivet bøger af bl.a. Donald Trump, Jr. og Trump-støtten Newt Gingrich.