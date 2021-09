4 hjerter: Her får den hvide mand svært ved at skrive en fortælling frem

I efterordet til ’Stodderdansen’ – Fiston Mwanza Mujilas anden bog på dansk, ’Spor 83’ udkom i 2017 – skriver forfatteren, at romanen ofte er blevet skrevet om natten til tonerne af sydafrikansk jazz og zairisk rumba, og det giver sådan set perfekt mening, Mujilas måde at skrive rytmisk på taget i betragtning, hans swingende og ubekymrede flow, der ikke ligefrem tegner et glansbillede, men mærkes som en afvæbnende optimisme midt i et brutalt og uoverskueligt kaos.

’Stodderdansen’ foregår i 1990’ernes Angola og Den Demokratiske Republik Congo, der på det her tidspunkt stadig hedder Zaire – et område, en tid og også en sindstilstand, jeg føler mig fuldstændig hensat til, når jeg læser bogen. Derudover kan Mujila skrive med en hårdhed, der, når den er bedst, minder en smule om Roberto Bolaño.

Musikken er måske også det eneste egentlige centrum i romanen, hvor karaktererne mødes på spillestedet ’Mambo og fest’, hjemstedet for den såkaldte stodderdans , der ligger i Lubumbashi, Zaires næststørste by – hvor Mujila selv er født og levede, inden han bosatte sig i Østrig – stedet er romanens knudepunkt og danner med sin musik, sine mange rygter og sit myldrende persongalleri også en poetik. Som når man lytter til visse former for rumba og jazz, har man følelsen af noget uendeligt, der snarere end at samle sig i kausale forløb og genkendelige strukturer blot bygger på med mere og mere.