6 hjerter: Det kræver mod at skrive så ublu og sandt om erotikkens afkroge

I 1950’erne lagde den italienske forfatter Goliarda Sapienza (1924-96) sin skuespilkarriere på hylden for at gøre alvor af skriveriet. Da hun i 1967 tog fat på arbejdet med den over 600 sider lange mastodontroman, havde hun altså allerede et par bøger på samvittigheden. Men ’Kunsten at glædes’ skulle være hendes helt store mesterværk, hvorfor hun også hengav sig til den i næsten 10 år.

Da manuskriptet endelig lå færdigt, var der bare ingen, der ville antage det, og først 20 år senere lykkedes det Sapienzas mand at udgive romanen for egne midler. Men da var Sapienza død og borte. Og faktisk var det først, da ’Kunsten at glædes’ udkom i Frankrig, at den omsider fik sin fortjente succes. Måske fordi franskmændene er nogle revolutionselskende libertinere?

Sandt er det i hvert fald, at ’Kunsten at glædes’ på én gang er drivende erotisk læsning og en politisk roman om at gøre sig fri af køn, klasse og skæbne. Og som om det ikke var nok, er den også en historisk beretning fra 1900-tallets Sicilien, hvor katolicisme, fascisme og socialisme strides. Et spindelvæv af litterære referencer – både Dante, Diderot, Voltaire, Shakespeare og Freud får lov at sno sig som fuldfede fluer i Sapienzas net. Og rent romanteknisk en temmelig kompliceret affære, eftersom Sapienza rask væk skifter mellem datid og nutid, mellem første og tredje person og desuden spækker teksten med så mange replikker, at man skulle tro, at man læste dramatik. Alt sammen sikkert grunde nok til, at ingen i sin tid ville røre den ellers helt enestående roman.