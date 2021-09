Vesten har trukket sig fra Afghanistan. Måske for at fokusere på en anden og langt større krig

Det er vanskeligt at slippe billederne af de skrækslagne afghanere i området omkring Kabuls lufthavn. Med den sidste amerikanske soldats afgang i mandags er en bog med en rigtig dårlig slutning blevet lukket. Superhelten gav op og overlod de skræmte til skurkene og deres egen skæbne.

Mens jeg så en udsendelse på BBC om nogle ældre afghanske kvinders barske liv, kom jeg til at tænke på Karen Blixens fortælling ’Sorg-Agre’ fra ’Vintereventyr’ om bondekonen, der på et gods i slutningen af 1700-tallets feudale Danmark kan redde sin søn fra herremandens straf, hvis hun i løbet af et enkelt døgn kan høste alt kornet på en mark. Herremanden bestemmer det hele, tiden er fuld af nedarvet magt, alt synes slægtsbestemt, men samtidig er en ny tid ved at bryde frem.