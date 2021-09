Der ligger en dyb sorg og familietragedie under overfladen i denne roman. Den bliver bare ikke foldet tilstrækkeligt ud

Langt ude i den australske outback er afstandene så enorme, at det kan være svært at forstå, særligt når man kommer fra et lilleputland som Danmark. Bebyggelserne ligger med mange timers bilkørsel imellem sig, og supermarkedsvarer bliver bestilt og leveret hver sjette uge. Oftere tager kølevognen ikke den tusind kilometer lange tur. Det er et nådesløst landskab.

Af samme grund kører man ikke bare alene afsted i en bil uden at have masser af afkølet forråd og vand med sig – og man forlader aldrig sin bil for at vandre ud på må og få i det solafsvedne landskab.