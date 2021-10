Forfatter Anders Bodelsen er død

Forfatteren Anders Bodelsen er søndag afgået ved døden, skriver Gyldendal i en pressemeddelelse. Han blev 84 år.

Bodelsen, som var en af Danmarks store forfattere, var kendt for blandt andet romanerne ’Guldregn’, ’Tænk på et tal’ og ’Hændeligt Uheld’. Kriminalromanen ’Tænk på et tal’ blev senere filmatiseret. Han har modtaget flere priser for sine bøger. Han har modtaget flere priser for sine bøger, og i 1986 fik han tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Anders Bodelsens skrev sin debutroman, ’De lyse nætters tid’, som 21-årig. Karrieren har også budt på arbejde som journalist på blandt andet Information og Politiken, hvor han blev en anerkendt tv- og filmanmelder.

1997 blev Bodelsen ramt af en skriveblokade, som varede 12 år.

I 2019 døde hans hustru Eva, som Bodelsen blev gift med i 1975. Han efterlader sig to døtre.

Opdateres ...

Ritzau