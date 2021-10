Den er drivende sentimental, men Karin Slaughters nye krimi er fantastisk spændende

»Det svarede nærmest til at få menstruation første gang, abortere spontant eller komme i overgangsalderen. En af den slags hændelser, som kvinder gruede for, men som uvist af hvilken grund var tabubelagte og ikke noget man talte om«.

I modsætning til mange danske krimiforfattere, som nu forsager, at de engang skrev femikrimier, fordi de ikke vil støde nuværende fans fra sig, har amerikanske Karin Slaughter aldrig lagt skjult på, at hun er en venstreorienteret forfatter og engageret feminist. Ovenstående citat kommer et stykke inde i hendes meget lange thriller ’Det falske vidne’. Typisk for handlingen er vi stedt blandt ulykkelige samspilsramte kvinder fra bunden af samfundet i staten Georgia, som med hovedstaden Atlanta er Sydstaterne på godt og ondt. Og hendes alvidende fortæller funderer over disse kvindeting netop under afhøringen på stationen af en stakkels kvinde, voldtaget med en glasflaske, mishandlet til ukendelighed og for evigt traumatiseret.