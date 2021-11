Da René Fredensborg bliver fyret som vært på Radio24syv efter at have smuglet stoffer ind i Sverige, søger han forefaldende arbejde via Facebook, og snart står han i en have i Hellerup og graver et hul:

»Jeg tog tvillingerne med, de elskede at grave huller, men jorden var hård og halvfrossen, så i stedet for den aftalte meter, nåede vi kun en halv meter ned, hvilket desværre betød en halvering af min løn«.