Forfatter slæbte som 22-årig lig ud af kældre og brændte dem. Men han nægtede, at oplevelserne skulle have påvirket ham

Dramatiske begivenheder præger folks liv, og når det handler om forfattere, sætter det ofte aftryk på, hvad de skriver. De fleste vil nok sige, at amerikanske Kurt Vonneguts roman ’Slagtehal fem’ var påvirket af, at forfatteren som krigsfange under Anden Verdenskrig oplevede de allieredes bomberegn over Dresden, og at han dér var med til at indsamle lig og få dem brændt.

Det var også tanken hos filminstruktøren Robert Weide, som efter næsten 40 års arbejde har premiere på dokumentaren ’Kurt Vonnegut. Unstuck in Time’.