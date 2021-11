Værsgo Socialdemokratiet, her har I fem bud på en kulturpolitik, når nu I ikke selv kan finde på noget

Hvad er socialdemokratisk kultur- og litteraturpolitik? Jeg spørger ikke retorisk eller spydigt, men af reel interesse. For på mange andre punkter har regeringen jo en selvstændig politik og endda også, hvad der ligner en ideologisk vejviser. Så hvorfor er det tilsyneladende så svært for regeringspartiet at udvikle en politik for kultur, kunst og litteratur, som hæver sig over de gængse almindeligheder om kunsten særlige »kunnen« og kulturens »vigtighed«?