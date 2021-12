Anne Lise Marstrand-Jørgensen, du har udgivet 17 bøger på 23 år. Vil du venligst fortælle os din hemmelighed?

»Har jeg virkelig det? Min hemmelighed er nok bare, at jeg har utrolig meget brug for at udtrykke mig på skrift, og at jeg har svært ved at lade være«.