Anmelder: Der er stort set ingen grænser for de positive ting, jeg tør tilskrive haven

At have eller ikke at have, det er dagens spørgsmål. Felix Thorsen Katzenelson er høj på måneblomst og havedrømme i denne uges udgave af Uanmeldt, hvor Benedicte Gui de Thurah Huang har sendt ham ’Havemenneske’ af Malene Lei Raben.