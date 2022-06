Den ældste søster fra Tønder-sagen fortæller sin historie, men går i ubærlige detaljer

Den ældste søster fra voldsom misbrugs- og pædofilisag fortæller nu sin historie. Hun er god til at sætte ord på det, der er overgået hende, så det er en gåde, at hun ikke har fået lov til at gøre det gennem hele bogen.