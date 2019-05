Renée Toft Simonsen har skrevet en sprudlende og sludrende bog om fire frække søskende

FOR ABONNENTER

Hvis Renée Toft Simonsens seneste børnebog havde et soundtrack, ville det klart være Tove Ditlevsens ’Børn’ i Anne Linnets udødelige sprukne version. Den om, at det er på vilde buske, verdens sjældne blomster gror. ’Børnene fra Sølvgade’ handler nemlig om de fire søskende Tristan, Katinka, Kirk og Petra, der bor alene i Sølvgade 104 og bander, lyver og stjæler. Deres mor gik ud for at vinterbade i Øresund for 10 måneder siden, og ingen har set hende siden.