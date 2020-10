Begejstret anmelder: Debutant har skrevet årets mest originale danske krimi

Den kultursnobbede, alkoholiserede og knibske forfatter Hannah går ganske grassat og over gevind på den københavnske bogmesse i begyndelsen af ’Tredive dages mørke’. Over en smart, handsome, mandsforklarende og selvpromoverende krimiforfatter.

Hans fans elsker ham længst op på bestsellerlisten for hans standardkrimier om politi og mordere. Kulturradikalt konservative Hannah, hvis bøger er smalle skildringer af sjælens ubodelige ensomhed, kvinders tristesse og tragedie, kommer mere eller mindre i en brandert til at påstå, at hun kan da skrive en krimi med venstre hånd på 30 dage. Med alt hvad der er i den af kendte klicheer, kulørte sætstykker og kunstig spænding.

Som sagt så gjort. Hendes forlægger får hende overtalt til at tage til Island for at vinde væddemålet, skrive bogen. Ud på landet midt om vinteren, ved øens største gletsjer i en flække, hvor mørke ikke kun varer længe, men også siver ind i menneskers sind og mutte tale. Hun flytter ind hos en ældre kvinde, som endnu kan forstå dansk, men kun skriver det.