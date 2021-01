Sikke et puslespilsmysterium: »Man har lyst til at begynde forfra på fortællingen, så snart den er slut

’I ond tro’ er den fjerde af Keigo Higashinos romaner, der bliver oversat til dansk, men den første med politimanden Kyoichiro Kaga i rollen som efterforsker og hovedperson. Romanen begynder dog et andet sted, nemlig med forfatteren Osamu Nonoguchi som fortæller. Han finder sin gode ven og forfatterkollega Kunihiko Hidaka myrdet i sit hjem netop den aften, hvor de havde en aftale om at mødes.

Nonoguchi er en grundig og detaljeret fortæller – han er jo ikke forfatter for ingenting – og i udgangspunktet en troværdig og tillidsvækkende fortæller, som sørger for at have styr på alle detaljer allerede fra romanens første sætning: »Det skete den 16. april 1996, på en tirsdag«. Men da fortællingen siden overtages af kriminalassistent Kaga, som bliver sat til at efterforske sagen, viser der sig at være ikke så få problemer med Nonoguchis version af historien.