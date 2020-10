Nu skal du lytte godt efter: Der var engang, hvor man faktisk lavede kunst i radioen

En af de berømte radiomontager, som Stephen Schwartz stod bag, hedder ’Nattevægteren’ (1971). Her inviteres lytterne med på en natlig rundgang mellem skeletter, kranier og kropsdele i formalin på Anatomisk Institut.

Det er stedets nattevægter, der viser rundt og fortæller, mens det viser sig, at han er på randen af et nervøst sammenbrud. Forgængeren og forgængeren før igen er begge døde af et tilsvarende sammenbrud. Den nuværende nattevægter er begyndt at se på sin egen kone og deres nyfødte barn som – rene kropsdele! Ret uhyggeligt.

Det interessante er dog måden, Stephen Schwartz får uhyggen i kassen på. Alle replikkerne bliver optaget med nattevægteren liggende på et tæppebelagt gulv i et meget lille studie i Radiohuset. Derved kommer nattevægteren på afstand af fortællingen og tvinges i samme greb til at se sig selv udefra. Som interviewer underspiller Schwartz samtidig sin egen rolle og får den interviewede til at udfolde beskrivelserne, og endelig bliver vægteren bedt om at bruge nutid i alle sine sætninger for at forhøje uhyggen: illusionen om, at vi er til stede her og nu.