4 hjerter: Tænk at nogen systematisk og med god samvittighed gik på jagt efter andre mennesker for at tage deres hoveder med hjem

Hovedjægere optræder i fortidens mest kulørte fremstillinger af vilde mennesker; nu om dage vil man hellere glemme, at de har eksisteret. For en vestlig person, der mener, at mennesket er godt inderst inde, er det svært at tro, at der virkelig skulle have levet folk, som systematisk og med god samvittighed gik på jagt efter andre mennesker for at tage deres hoveder med hjem. Men ak! Sådan forholder det sig virkelig, endda flere steder på kloden.

På Borneo holdt skikken længere end andre steder; det var først i 1930’erne, at kristne missionærer og europæiske koloniembedsmænd i forening fik pacificeret folkene i regnskoven.

Religionshistorikeren Mikael Rothstein har tidligere skrevet om hovedjagt, men med ’Næsehornsfuglen skriger’ fremlægger han en samlet hypotese om, hvad hovederne gjorde godt for, og hvordan det var at leve i en verden, hvor mænd gik på organiseret jagt på folk i nabolandsbyen, og man måtte udsætte vagtposter samt færdes i bevæbnede grupper af skræk for at skulle afgive egne hoveder næste gang.

Det er medrivende læsning og fornemt illustreret. Forfatteren skriver godt og uhyre levende om, hvordan terrorbalancen mellem de små landsbyer i regnskoven prægede hele livet; hvordan optakten til en hovedjagt gik for sig, hvordan man tog varsler af næsehornsfuglens flugt, hvad kvindernes vævede pua kumbu-tæpper betød for de nye hoveder, og hvordan de erobrede hoveder blev renset, rituelt indviet og anbragt i langhusene.