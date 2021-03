Svend Brinkmanns nye bog er mere velment end spændende

Er det virkelig rigtigt? At vi ’moderne mennesker’ tror, vi lever som atomer, frit og ubundet, og hver dag kan genopfinde os selv? Fordi vi er entreprenører i hver sit lille enmandsfirma. Måske i en eller anden fremadstræbende CBS-verden. Men også vest for Valby?

Det er i hvert fald udgangspunktet for psykolog og forfatter Svend Brinkmanns seneste bog, ’Vi er det liv, vi lever’. En bog om noget så upsykologisk (og derfor modigt) som skæbnen.

Ikke skæbnen som det store blueprint eller Guds finger (der går grænsen), men som det uendelige fletværk af livstråde, der binder os sammen og former vores liv – både før vi bliver født, undervejs, og når vi engang stempler ud.

Billedet af trådene henter Brinkmann fra blandt andet græsk og nordisk mytologi. Ja, han kalder en enkelt vild gang ligefrem sin nye psykologi for nornepsykologi.

Også bogen er et fletværk. Udgangspunktet er nemlig et rigtigt menneskeliv. Fortalt af den nu 93-årige Lili, der optræder under pseudonym. Det begynder med et brev i 2018 og ender med optagede samtaler over kaffe og nødder. Det sidste er godt for seksualdriften, påstår hun.