Svend Brinkmann må finde sig i at blive drillet påfaldende meget i ny bog

Hvad er en samtale for noget, og er der mangel på samtale her i verden, spørger de hinanden, og allerede her er der meget at være uenige om. Svend Brinkmann påpeger, at man ikke kan sparke sig frem for samtaler: Radio og tv er fulde af dem, aviserne består af samtaler, og nettet er ligefrem ved at revne af dialog. Jo, men alligevel, mener de andre, rigtige samtaler, hvor man taler om noget vigtigt og flytter hinanden, er der nok af dem?

Så bliver Cicero, Habermas, Heidegger, Freud, Foucault og Kierkegaard luftet, og det med at flytte på hinanden bliver vendt og drejet; det rationelle argument, den herredømmefrie samtale, magten, forførelsen. Det viser sig, at Rane Willerslev finder præsident Trump ligefrem forfriskende, fordi han blæser på rationaliteten og taler direkte ind i skyggerne. Når de fornuftige taler med hinanden, siger Rane Willerslev, bliver der dannet skygger derude blandt dem, som ikke er med.

Det fører til en interessant diskussion, hvor Tor Nørretranders hævder, at samtalen forudsætter relationen; hvis ikke man allerede har en social enighed om gensidig respekt, kan der ikke være nogen samtale.