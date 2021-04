Historiker giver skarpe hug til danske borgerlige under coronakrisen

Et stærkt og trygt fællesskab mellem mennesker er ikke alene forudsætningen for det gode liv, men er selve det kit, der får et samfund til at hænge sammen.

Med dét afsæt gør historikeren Michael Böss i bogen ’Liberalismens vildfarelser’ op med de mange udgaver af liberalismen, som undervurderer betydningen af fællesskab, tillid og tryghed.

Det er præcis sådan en vildfaren udgave af liberalismen, mange borgerlige i Danmark har taget til sig under coronakrisen, mener Böss. Alt for mange borgerlige har under coronaen mistet musikaliteten og fornemmelsen for det, der får et samfund til at hænge sammen. I stedet for at vise samfundssind går man op i, om individets frihed og erhvervslivet svækkes. I stedet for at have fokus på de svageste regner man på, hvad et menneskeliv koster. Og i stedet for at bygge bro går man til angreb på en angiveligt totalitær og magtfuldkommen statsminister og regering.

Denne golde, individualistiske og økonomifikserede liberalisme er efter Michael Böss vurdering dumpet i danskernes øjne. Og i hans egne. I den afgørende og definerende stund – coronakrisen – har borgerlige placeret sig forkert, og Socialdemokratiet har placeret sig rigtigt.