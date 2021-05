Jes Stein Pedersen: Det her er fandeme en bog, du er nødt til at læse, fru statsminister

Lad os hoppe til konklusionen med det samme: ’Rige børn leger bedst’ er en formidabelt vigtig bog. Mange nyere bøger har beskæftiget sig med den stigende ulighed i Danmark, men den her gør det så suverænt, at man virkelig forstår, hvad der er på spil.

Jeg kan allerede høre indvendingen som typisk kommer fra folk, der selv flyder oven på: Er det ikke at skyde gråspurve med kanoner med endnu et værk om høj og lav i det stærke, danske velfærdssamfund?

Nej! For det betyder noget for alle borgere, uanset politisk observans, om vi har et trygt tillids-Danmark, som styres fra midten og har plads til alle, eller om vi får et polariseret og utrygt samfund, hvor folk fra forskellige sociale lag end ikke bor i samme byer og bydele.

Her kommer kvarteret omkring Amager Strand ind i billedet, som er en af flere konkrete cases. For få år siden havde et flertal af befolkningen råd til at bo i eget hus på Amager. Det er slut nu. Arbejderne er væk, for gentrificeringen har gjort det til endnu et af de områder i storbyen, hvor kun den bedst lønnede del af befolkningen har råd til at bo. Det samme gælder hovedstaden. I 1980’erne var København en arbejderby. Nu bor det meste af arbejderklassen i Jylland eller på Syd- og Vestsjælland.

Bogen vier ’geografisk ulighed’ stor opmærksomhed. I 20 år er udtrykket ’parallelsamfund’ blevet forbundet med de ghettoer, hvor indvandrerne bor. Denne bog bruger det om de velstandsenklaver, den forgyldte elite i Danmark bor i.