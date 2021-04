TV 2-profilens bog er en vigtig lektie om, at din arbejdsplads sjældent gengælder din overdrevne loyalitet

Den fremtrædende politiske journalist Anders Langballes nye bog om sit liv, sin karriere og sin nedsmeltning er ikke rar læsning. Det er historien om et sygt Christiansborg-miljø og et sygt arbejdsliv, der var lige ved at koste forfatteren livet. Det er historien om en mand, der ikke kunne sige fra, og en mediebranche, som gladelig æder folk med hud og hår og ubekymret spytter benresterne ud bagefter og leder efter nyt bytte. Det er historien om, hvordan spin og proces fylder mere og mere i forhold til substans i mediernes dækning.

Det er historien om TV 2 News og den tydeligvis ikke voldsomt arbejdstagervenlige stemning, der hersker der. Og endelig er det en påmindelse om, at arbejde trods alt kun er arbejde, og at det er farligt at tro, at den energi og loyalitet, man som arbejdstager giver virksomheden, bliver gengældt, når det er én selv, der har brug for hjælp.

Lyder det af meget?

Det er det på sin vis også. Men det er egentligt en ret enkel historie, Langballe fortæller. I et simpelt – måske til tider lidt klichefyldt – sprog beskriver han sin rejse fra at være politisk engageret i Venstre som ung, blive journalist og takket være talent og ærgerrighed hurtigt stige i graderne og ende som leder af TV 2’s politiske redaktion og være fast inventar som kommentator. Lige indtil en giftig kombination af stress, overarbejde og interne konflikter for et par år siden satte en brat stopper for det hele i form af to blodpropper, der var lige ved at koste Langballe livet.