Ditlev Tamms bog om præsten og crossdresseren fra solkongens Frankrig byder på indsigter og sprudlende begær

Det første, der går op for mig, da jeg begynder at læse juraprofessor Ditlev Tamms bog om crossdressing, er, at lige så begejstret jeg er for tøj, lige så ligeglad er jeg med designerbrands. I forordet præsenterer fortælleren D. T. sin veninde P. F., som i brevform bliver hans medfortæller af historien om abbé de Choisy, en virkelig crossdresser fra Solkongens Frankrig.