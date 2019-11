Nu også med Trump og Brexit: Mesteren John le Carré er i fin form i ny spionroman

FOR ABONNENTER

Are my country right or wrong? Eller gid jeg må have modet til at svigte fædrelandet for en ven, som den engelske forfatter E.M. Forster skriver et sted. Hans landsmænd, de venstreorienterede forfattere Eric Ambler og Graham Greene, siger i deres politiske thrillers helt klart nej til deres fædreland. Et stift (over)klassesamfund bestyret af halvfascistisk feudalisme, egoistisk liberalisme og socialdarwinistisk kapitalisme.