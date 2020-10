2 hjerter til irriterende bog: Hvor er det tydeligt, at oversætteren ikke ved et klap om tennis

Jeg elsker tennis, og jeg elsker romaner, men jeg elsker ikke ’Mit liv som tennisroman’, en bog af den tyske forfatter Andreas Merkel, der er blevet oversat til dansk. Det er en irriterende bog med en irriterende titel.

Det er også en blanding af autofiktion og metafiktion: Det autofiktive består i, at jeget i bogen tydeligvis er moduleret over forfatteren selv, mens det metafiktive består i, at jeget beslutter sig for at kalde sig Arthur Wilkow, en forfatter, der sætter sig for at skrive en tennisroman, der blandt andet skal handle om mødet med den unge aspirerende og vagabonderende tennisspiller Lenz.

I virkeligheden er de to ting ikke rigtig til at skille ad, og uanset hvad bliver det aldrig godt.