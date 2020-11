4 hjerter: I toget hjem fra arbejde oplever Roald pludselig, at alle andre taler et uforståeligt sprog

Realismefans såvel som genrefolk udi det fantastiske, her er noget for jer alle: Kast jer bare ud i Rasmus Hastrups nyeste novellesamling, ’Væk’, der i 16 velskrevne fortællinger kæntrer hverdagen, som man kender den, og gennem eventyrets troper borer sig ind i tilværelsens absurditet.

Samlingen åbner med ’En smuk dag’ – en af de lidt svagere noveller. Der zoomes langsomt ind fra beskrivelser af naturskøn idyl til en ung mand, som ligger i græsset. Det hyler i hans ører, og snart lærer man, at en mortergranat er sprunget. Herfra bliver det værre. Den unge mand har et manuskript i rygsækken, hvorpå et par navne er trykt.

Man skal her have læst hele samlingen for at fatte pointen med navnene, hvilket man efter en begyndelsesnovelles natur ikke har. Uden det overblik, som bringer metalag i spil, bliver fortællingen en anelse banal, men skredet fra idyl til gru er godt. Og så excellerer Rasmus Hastrup i ’En smuk dag’, som en demonstration, i sikkert sprog og disponeringsevne.