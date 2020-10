Kras realisme fra blokken: »Millioner er noget, man drømmer om at røve i en bank«

Jonas T. Bengtssons nye roman, ’Fra blokken’, er ud over at være en old school-socialrealistisk fortælling om tre gamle venner fra blokken også en kløgtigt konstrueret spændingsroman.

Vi følger Danny, der er »pissegod til at stjæle«, da han bliver prøveløsladt fra fængslet. Han skal forsøge at holde sig væk fra kriminalitet, men har samtidig en ambition om at »gennemkneppe alle statistikker for grov kriminalitet«. En svær situation for drengen fra blokken i Nordvest. Men hvad er det, man siger: Man kan tage drengen ud af blokken ...

Som ung røg Danny ind og ud af politibiler og institutioner og kom i fængsel, da han smadrede en fyr, der var efter barndomsvennen, bogormen og brilleaben Malik, der har afrikansk baggrund.