»Jeg er lyset«: Så enkelt og ukrukket kan man sammenskrive Jesus Kristus og en cykellygte i mørket

Et sted i Victor Boy Lindholms nye digtsamling filosoferer digterjeget således: »alle siger at jeg cykler meget, men ingen spørger hvorfor«.

Når man læser digtene, får man nogle bud på hvorfor: »for at se solen stå op/ for at se frosten ligge i det glitrende græs (...)/ for at forsvinde ud i landskabet«, for at opleve lyset som en dyne om sit indre, for selv at blive til vejen under den blege vintersol.

Af sted går det ud over det flade Amager eller hen over de nordsjællandske morænebakker i jagten på et håb, »en lettelse«, »en følelse af glæde«, en tidligere oplevet lykke: »det lille håb/ når jeg passerer sneppestien/ på årets korteste dag/ og næsten ikke kan indeholde mere/ mørke«, »et savn så tungt og dumt/ efter en vej/ et bestemt stykke asfalt// det jeg følte/lige der«.