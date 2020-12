5 hjerter: Historien om en dreng, der blev næsten voksen på en nat

Nogle romaner lever på det dramatiske plot. Andre fænger med den stille psykologiske dissektion. Tarjei Vesaas’ ’Vårnat’ gør begge dele, i usædvanlig grad.

14-årige Hallstein og hans storesøster Sissel er alene hjemme. Glæder sig til en stille aften. Men en bil går i stå neden for huset, de bor i. Et mærkeligt selskab kommer op til dem. En kvinde, der skal føde. En ung mand, der er mærket af krigen. En noget ældre, der vimser rundt og taler som et vandfald. En 13-årig pige og – noget senere – en kvinde, der ikke taler og ikke går.

Bilen er crashet. De fremmede har brug for hjælp til fødslen. Huhej, af sted på cykel, for der er langt til nærmeste hus med telefon. Hjælpen kommer, fødslen forløber, som den skal. Men det er, som om de fremmede overtager huset. Hallstein ser ind i en voksen verden, han egentlig er for ung til.