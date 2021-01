Et andet Kina: Her møder du mænd med leopardmanchetter på lammeskindspelsen og skønne kvinder med ansigter som hibiscusblomster

Digteren fra Det Kolde Bjerg har muligvis aldrig eksisteret. Alligevel er han en af litteraturhistoriens store digterfigurer.

Men har du aldrig hørt om den berømmelige digter Hanshan, er du såmænd lovligt undskyldt. For selv om Susanne Jorns fine introduktion ’Jeg bor på et bjerg’ ikke er første gang, Hanshan er blevet oversat til dansk, bliver vi ikke just oversvømmet af oversættelser fra kinesisk.

I mit godt slidte eksemplar af Arne Herløv Petersens lille lommeantologi ’Grønne bjerge’ (Husets Forlag, 1993) med kinesiske digte fra Tang- og Song-dynastierne står Hanshan ved siden af store digtere som Li Bai, Li Po og Du Fu. Men der findes ingen sikre vidnesbyrd om Hanshans liv.

Hanshan levede ifølge myten og sine digte som digtermunk og eremit på Det Kolde Bjerg, som på kinesisk hedder Hanshan. Pseudonymet er således både udtryk for en skikkelse, en digterstemme og et solitært ståsted på toppen af et filosofisk bjerg.