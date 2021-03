Kunne du lide 'Nordkraft'? Så er denne nye roman også noget for dig

Åh, det var så dejligt dengang. Året var 1994, krigen mellem øst og vest ovre, verdenshistorien slut. Ikke meget andet at engagere sig i end sig selv og hinanden.

I Aarhus orker en flok unge først i 20’erne ikke rigtig at uddanne sig. Det er sjovere at lave noget lyd. De kaster sig over Radio Fri, der har to lokale sendetimer om dagen.

Man kan jo lave fræk radio, som vækker opsigt. De får kløerne i berømtheder, en gammel skuespiller og en ung sanger, der begge, da de skal interviewes, er så stive, at de må ligge ned under optagelserne. Sensation! Interviews med clean sound af snorkelyde og alting.

De unge skaber respekt omkring sig. En chefredaktør på en af de store gamle aviser ringer og vil hyre. Samtidig går deres liv i kage, som liv nu gør, når profession og privatliv bliver rodet sammen. Sex var tit »noget, hvor man bed tænderne sammen og stødte ind i hinanden, som når man kørte radiobil«. Med radiojobbet er det ligesådan.

Michael Enggaards roman skifter frem og tilbage mellem ungdomstiden i 1994 og 2019, hvor hovedpersonerne er dobbelt så gamle og halvt så heldige.