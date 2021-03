4 hjerter: Sanselig og smuk udviklingsroman fra dengang, kvinden skulle kende sin plads

At spekulere over livets opstandelse i en bredere forstand tilkom manden«, fortæller hovedpersonen Maria i romanen ’Kvinden der elskede insekter’. Maria er gift med Johann, de lever i først Frankfurt, siden Nürnberg, i sidste halvdel af det 17. århundrede, og Johann har mere end svært ved at acceptere sin hustrus interesse for insekter og hendes evne til at tegne dem. Maria sælger sågar sine tegninger og taler om at udgive en ormebog. Det passer sig ikke for en kvinde at udgive i eget navn, mumler Johann surt.

Finske Selja Ahavas (f. 1974) fjerde roman, ’Kvinden der elskede insekter’, er en forunderlig og ambitiøs størrelse. Med en stor spændt bue og omhyggeligt sammenvævede temaer følger man gennem 370 år den samme jeg-fortællende hovedperson Maria i alle faser af kvindelivet, fra fødsel til død. De 370 år foregår i særligt tre perioder.

Historien begynder i Frankfurt i slutningen af renæssancen, her dominerer tro og overtro, kvinden skal kende sin plads, og gør hun ikke det, risikerer hun anklager for hekseri. Næste nedslag er Japan omkring år 1900, det er industrialiseringens tid, dampmaskiner, fornuft og Darwins evolutionslære sætter nye dagsordner, og Maria begynder at tvivle på eksistensen af en gud. Sluttelig ældes Maria i nutidens Berlin med tv, fitnessklubber og firehjulstrækkere.

Lyder det sært? Det er det ikke. Med forunderlig silkepen spinder forfatteren Marias livsfortælling, så de mange år på tværs af tider og geografi fremstår som en naturlighed. Der er ingen overnaturlige forklaringer, blot et tilsyneladende almindeligt levet kvindeliv.