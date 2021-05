Han viser elegant, hvordan en mand, der er gået på røven, faktisk kan bruge Søren Kierkegaard til at rejse sig

Hvad har man brug for efter en ufrivillig skilsmisse med tilhørende personlig nedtur? Det korte svar er: gode venner og fællesskab. Det længere svar: en ny begyndelse, et nyt univers, at blive kastet ind i nogle nye sammenhænge, som giver mulighed for at vokse.

I ’Forførernes klub’ sker begge dele for Flemming på 42, som er blevet forladt af Hannah. Hun giver ham en uge til at pakke, mens hun selv tager væk med deres to børn, og har allerede købt flyttekasserne. Pludselig bor Flemming til leje i et lille anneks i en stor villahave i 2100 Ø, som barndomsvennen Sebastian har lejet til ham. Mit liv, hvor blev du af?

I hænderne på Rydahl, der viste sin evne til præcis personskildring i sin Erhard-trilogi, bliver Flemming, der er grafiker og tidligere ludoman, et rigtigt levende menneske, en smadret eks og far i kød og blod, som må igennem alle de trakasserier, der følger efter et brud. Rydahl beskriver suverænt den seksuelt frustrerede og famlende singlemand, som må agere i en verden, hvor porno og Tinder byder sig til, mens han stadig bare længes hjem.

Flemmings mulighed for forvandling opstår, da han får en opvaskertjans på Folkes vinbar. Her får han kontakt med en klub af Kierkegaard-læsere, og det drysser tryllestøv ud over hverdagsrealismen, der får det lag af eventyrlighed og let læst livsklogskab, som er romanens egentlige kvalitet.