2 hjerter: Roman om religiøs fanatisme lander mellem autofiktion og ugebladsnovelle

Et sted i Rachel Rösts debutroman får hovedpersonen, Rebecca, antaget en novelle af ugebladet Hjemmet, og det var faktisk et lille højdepunkt, fordi romanen her syntes at se sig selv klart som ugebladslitteratur. Eller som en roman, man vil kunne finde på Mofibo i kategorien ’barsk barndom’. En historie fra det virkelige liv.

Når ’Grundvold’ også er en barsk omgang at læse, skyldes det ikke kun Rebeccas opvækst i en mormonfamilie i Urbanplanen på Amager. Den er i øvrigt barsk nok. Det skyldes ikke så meget den melodramatiske stil, blandingen af sex og religiøs fanatisme. Det skyldes primært den kedelige fremstilling og de kluntede sætninger. Her er Rebecca, efter at være blevet udsat for massiv social kontrol derhjemme, endelig flyttet på ungdomspensionat i Hellerup og dater Bjørn:

»Når sovesofaen var klappet ud allerede, betød det, at Bjørn var sulten efter min krop. Selv om det var måneder siden, at jeg sidst havde været i kirke, kunne jeg ikke glemme kyskhedsloven. Der var dage, hvor jeg ville ønske, at vores forhold kun var åndeligt. Et sjæleligt møde uden erektioner, der lå op ad mig med kun boksershorts og trussestof imellem os«.