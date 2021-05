5 hjerter til kradsbørstig roman: Hun er Sveriges måske væsentligste forfatter

Lena Andersson er måske Sveriges væsentligste forfatter. I hvert fald hvis man er optaget af det, som undertitlen på hendes nye roman peger på: ’En fortælling om folkehjemmets opløsning’.

I ’Sveas søn’ skrev hun kærlig-kritisk om Ragnar med efternavnet Johansson, socialdemokraten, hvis mor hed Svea, og som tror på, at der kræves en bestemt indre fasthed for at klare sig igennem livet. Ikke kæft, trit og retning, men en indædt håndværkervilje til ikke at lade sig blæse omkuld af alt det nye og være ’almindelig’ modsat ’de højere luftlags mennesker’, som han foragter. Ragnar er stadig en væsentlig skikkelse i ’Datteren’, men det er Elsa, hans afkom, som han har præget på så mange måder, der er hovedpersonen i denne anden roman om en epoke i Sverige og Vesten, hvor det, der engang var indlysende sandheder, bliver anfægtet og kuldkastet endnu mere radikalt, end Ragnar oplevede det, da han var ung.

Elsa er lige begyndt i børnehaven, hendes mor har fulgt hende derhen og sidder nu ude i gården, da Elsa og de andre børn bliver kaldt indenfor til frokost. Da den femårige pige er mæt, får hun den tanke, at de voksne har narret hende. At hun kun skulle gå ind og spise, for at hun ikke skulle se, når hendes mor gik. Sådanne eksemplariske situationer er romanen fuld af. Det, lille Elsa sanser, er børnehavens fundamentale funktion, som er at gøre det muligt for mødre pludselig at forsvinde. Andersson viser, hvordan det tidlige velfærdssamfunds logikker satte sig igennem, så man mærker det i en lille piges rædsel og følelse af voksenforræderi.