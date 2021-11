5 hjerter: Det er en smuk og visionær børnebog

Cecilie Ekens ’Sølvblomst’ fra 2002 er en smuk og visionær plantebaseret børnebog, fra før det blev moderne at være helt grøn. Den fortæller om frøken Qvist og hendes hus i den tilgroede have. Her hersker vild med vilje. To drenge har bygget en hule derinde, og de bliver nu vidner til den gamle dames afsked med livet og planterne. De træffer selve stedets sjæl i form af den fjerlette grønne pige.

Forfatteren går linen ud med saft og kraft, så det at snakke plantesprog føles lige så naturligt som at spille fodbold. I virkeligheden er ’Sølvblomst’ en dommedagsvision lidt ud over det sædvanlige. Naturen slår igen.