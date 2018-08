Seks hjerter: Fantastisk debut er ikke så meget en roman, som den er en antiroman 'En naturlig roman' kan være krævende læsning. Men hvis man finder roen, lønner det sig.

Hvordan ser en roman, der passer til det 21. århundrede, egentlig ud? Hvordan skriver man en roman, som formmæssigt korresponderer med de moderne erfaringer af usikkerhed og tvivl, af samfundets rationalisering og altgennemtrængende individualisering?

Der findes selvsagt ingen definitive svar på disse højtravende spørgsmål, der findes ikke en opskrift på en moderne roman – selvfølgelig gør der ikke det.

Alligevel er det svært for mig ikke at komme på disse tanker, mens jeg læser den bulgarske forfatter Georgi Gospodinovs fantastiske debut, ’En naturlig roman’, der næsten handler lige så meget om at skrive, om at finde en vej gennem sproget, som den handler om en enkelt mands fortælling om at opleve sin kone blive gravid med en anden mand og den medførende skilsmisse og sorg.

Træt-smuk

Gospodinovs bog, som nu udgives af forlaget Jensen & Dalgaard i en ny udgave op til Louisiana Literature, er nemlig ikke så meget en roman, som den er en antiroman.

Den er et selvtematiserende flimmer af minder, essayistiske op- og indbrud samt dagbogslignende optegnelser og andre fragmentariske tekster om alt fra fluer til toilettets historie og det profane i en gennemrationaliseret verden. »Hvordan får vi øje på alt det, som er skjult for blikket?«, spørger fortælleren, der i en autobiografisk flirt deler navn med forfatteren. Og på det spørgsmål svarer romanen med hele sin tilstedeværelse og tilblivelse: Den er et forsøg på at finde en ny romanform, der kan beskrive alt det afsidesliggende og trivielle i menneskets tilværelse – i modsætning til den strømlinede plotfortælling og den klassiske litteraturs heroisering af menneskelige egenskaber.

Som der står først i et af bogens mange halvsprængte kapitler: »Jeg vil ønske at nogen siger:/ Denne roman er smuk/ fordi den er vævet sammen af tvivl«. Og til det er det kun muligt at nikke anerkendende. Bogen er, som den selv foreslår, en bog om begyndelser, fuld af umiddelbart enkeltstående afsnit, som væves sammen af en utrolig følelse af melankoli og udmattelse. Trætheden fra sorgen lyser ud af romanen, samtidig med at den handler om at komme frem til en endnu større begyndelse, en ny tilværelse efter den eksistentielle krise. Se bare denne træt-smukke begyndelse på bogens kapitel 7, der nok er det nærmeste, man kommer på et koncentrat af bogens idé:

»Hvordan er romanen mulig i vore dage, hvor det tragiske er taget fra os? Hvordan kan tanken om en roman overhovedet være mulig, når det ophøjede er fraværende. Når det kun er hverdagen, der eksisterer – i hele dens forudsigelighed eller hvad der er værre – i det ubærlige mystiske rum, der udgøres af en ophobning af tilfældigheder. Hverdagen i al dens talentløshed – her lyser det tragiske og det ophøjede op. I hverdagens talentløshed«.

En orden på verden

Gospodoniovs naturlige roman er langtfra en triviel træden rundt i menneskets lille verden, den er et forsøg på at forbinde de laveste og de højeste instinkter, den er et forsøg på at få sproget »til at lave både stort og småt«.

Det utrolige ved denne roman er, at det er lykkedes Gospodinov at skabe en ydre ramme med meget lidt handling, hvor der alligevel indenfor kan ske alt muligt. Bogen drejer sig om alt fra natur- til sprogfilosofi, om det, som er, og det, som skal skabes. Og måske mest af alt: om at genfinde en orden på verden.