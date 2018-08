Stjerneforfatteren Delphine de Vigan: »Det er, som om folk har mistet tilliden til, at de kan blive rørt af fiktionen« Hvis Macrons billede af en verden skarpt opdelt i to får fodfæste, så er det noget, man som forfatter må forholde sig til. Det siger franske Delphine de Vigan, hvis roman 'De loyale' er aktuel på dansk.

Boulevard Montparnasse 4 dage efter VM i fodbold. Paris er kvælende, luftforureningen, som alle de ansvarlige siger, at de vil gøre noget ved, men som de aldrig rigtig tager fat på det, føles værre end normalt i varmen. Emmanuel Macrons ansigt, nyligt set storsmilende ved fodboldlandsholdets triumf på Champs-Élysées, er vendt tilbage til mere afmålte former efter afsløringen, midt i agurketiden, af, at hans tætteste sikkerhedsmedarbejder har ageret voldelig privatmilits ved flere oppositionsdemonstrationer i byen.

Festen er forbi, konfettien fejet op, fodboldspillerne er rejst tilbage til deres klubber i udlandet, og arbejdsløshedskurven er vist nok også steget igen.

Delphine de Vigan virker dog relativt uanfægtet af hele det fortløbende galliske drama.

Det er ikke det usædvanlige, der interesserer hende; ikke den ene store dag, men alle de små undselige, der leder op til den. Sådan er det også i forfatterens nye bog, ’De loyale’, der fremmaner historien om to alkoholiserede præteenagere i familier, der er ved at falde fra hinanden. Ligesom tidligere i forfatterskabet arbejder de Vigan på kanten af flere genrer. Thriller, socialrealisme, og, ja, film. Ikke overraskende, at den foregående bog, megasuccesen ’Baseret på en sand historie’, sidste efterår blev sat på billeder af Roman Polanski.

Vi taler lidt om den polske instruktør, og hvilken betydning han har haft for hende som forfatter.

»Dette øjeblik i ’Repulsion’, hvor man spørger sig selv, om Catherine Deneuve er blevet sindssyg eller ej!«. De Vigan ser begejstret ud.

»Folk har altid sagt til mig, at de synes, min stil er meget visuel, men i virkeligheden er det noget, der kommer af, at jeg beskriver meget lidt. Det er det, der kan føles filmisk. Forfatterens rolle, tror jeg, er ikke så meget at beskrive som at påkalde allerede eksisterende billeder, at sammenkalde dem«.

Hvordan det?

»Tag byen, for eksempel, der spiller en stor rolle i mine bøger. I 1900-tallet, da forfatterne skulle beskrive Paris, vidste folk ikke, hvordan der så ud. De havde måske højst set et maleri eller et fotografi. Sådan er det ikke i dag. Selv den, der aldrig har været i Paris, ved, hvordan der ser ud. Man kender billederne. For mig handler det om ikke at beskrive billederne igen, men blot antyde dem, så forestillingen foregår i læseren selv«.

Forfatteren som en slags instruktør, der sætter allerede kendte billeder sammen på en ny måde?

»Ja, det tror jeg. I ’De loyale’ har jeg arbejdet med en teknik, der går ud på at sige så lidt som muligt. Virkelig minimum. For at få læseren til at gøre arbejdet selv. Som jeg sagde til min forlægger: Det er en bog, der er baseret på det, der sker uden for billedet. Le hors-champs, som man siger på fransk; blot at give nogle enkelte detaljer – et gardin, der er trukket for, og en opvask, der ligger spredt ud over bordet – hvorudfra læseren selv kan genskabe helheden; den karakter, der bor i lejligheden, hans liv«.

Polanski og voldtægtsanklagen

I ’Baseret på en sand historie’ var det de Vigans egen eksistens, der var genstand for teknikken. I hvert fald på overfladen. Uden at afsløre for meget: Bogen handler om en vis Delphine de Vigan, der møder en gammel skolekammerat, som snart kommer til at fylde hele hendes liv.

De Vigan sukker dybt, et meget fransk suk, der egentlig gestisk mere minder om et kraftigt pust, da jeg spørger hende, hvordan det så var at se sin egen bog på film.

»Årh, det er aldrig let. Man må acceptere, at en bearbejdning altid er en fortolkning og tit også et forræderi mod det oprindelige værk. Polanskis film fortæller kun en meget lille del af bogen. Men sådan er spillets regler«.

Lettere blev det heller ikke af, at filmen ramte biografen på højden af #MeToo-bevægelsen. Her kom der igen fornyet opmærksomhed omkring den voldtægtsanklage, der har hængt over Roman Polanski siden slutningen af 1970’erne. Flere stemmer rejste sig og krævede, at en hyldestserie på det franske cinematek, der på det tidspunkt var programsat, skulle aflyses.

Foto: Casper Holmenlund Christensen

Foto: Casper Holmenlund Christensen

De Vigan virker lidt træt, da jeg spørger ind til det.

»Jeg kender ikke sagens elementer og kan derfor ikke fælde en dom. Selvfølgelig var jeg som kvinde interesseret i hele situationen, men jeg har ikke nogen mening om den konkrete sag vedrørende Polanski«, siger hun.

Men havde han forstået bogen?

»Ja, det synes jeg. Han var bare ikke så interesseret i dens litterære dimension, refleksionen over, hvad det vil sige at skabe. Det, der optog ham, var kammerspillet mellem to kvinder; det ambivalente spændte personforhold, ikke så meget diskussionen af grænsen mellem fiktion og virkelighed, der for mig var meget vigtig«.

Den sande historie sælger

Et sted i bogen citerer De Jules Renard: »Så snart en sandhed fylder over 5 linjer, er det en roman«. Hvad betyder det?

»Det betyder, at så snart man skriver, er man i fiktionens verden. Jeg tror ikke på den der distinktion mellem fiktion og vidnesbyrd. For mig er selvfortællingen, autofiktionen, alt det der, altid i sidste ende fiktion. At skrive er at bearbejde den store fiktionsfabrik, hvis navn er hukommelse; at mindes er at konstruere«.

Så al denne autofiktion, vi får tudet ørerne fulde af, det er der ikke noget nyt i?

»Ikke for mig«.

Er det så bare en fiks markedsføringsstrategi for at sælge flere bøger?