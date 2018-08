Måske står han bag pseudonymet Elena Ferrante - sikkert er det, at han skriver afsindigt godt i sit eget navn Domenico Starnones roman ’Drilleri’ er en melankolsk udforskning af skygger fra fortiden og en elegant metafortælling, der leger med sin læser.

Der er mange grunde til at stifte bekendtskab med italienske Domenico Starnones forfatterskab.

Den mest kulørte af dem er, at han er gift med oversætteren Anita Raja, og at de to går for at være parret bag pseudonymet Elena Ferrante – hende med Napoli-romanerne.

Men der er også andre grunde til at læse Starnones bøger – ikke mindst den, at han skriver afsindig godt, men af en eller anden grund endnu ikke nyder den anerkendelse, han har fortjent. Derfor er det dejligt, at Forlaget Grif nu udgiver hans roman ’Drilleri’ fra 2016, ligesom C&K Forlag i slutningen af måneden udgiver hans seneste roman, ’Bånd’, der er skrevet som en slags svar til Ferrantes ’Forladte dage’.

Slægtskabet med Ferrantes univers er åbenlyst.

Domenico Starnone: Drilleri. Oversat fra italiensk af Nina Gross. Forlaget Grif, 212 sider, 250 kroner.

’Drilleri’ handler, som Ferrantes Napoli-kvartet, om at være opvokset i Napoli og slæbe byens tyngde, grimhed og fandenivoldskhed med sig gennem livet. Romanen fortælles af den 75-årige illustrator Daniele, der bliver bedt om at rejse fra sit hjem i Milano i nord til Napoli i syd for at passe sit fireårige barnebarn, Mario, mens hans datter, Betta, og svigersøn er bortrejst. Daniele er enkemand, han er svagelig efter en operation og i kunstnerisk krise; hans tegninger er ikke så gode, som de var engang, og han er voldsomt irritabel over den forsinkelse og distraktion, dagene med Mario vil betyde.

Men rejsen tilbage til Napoli bliver også på andre måder en baglæns saltomortale for den aldrende kunstner. Hans datter bor nemlig i den lejlighed, der engang var hans barndomshjem, og imens han opholder sig i lejligheden, begynder fortiden at træde frem i stuerne og værelserne. Og med fortiden rejser sig også genfærd af ham selv og menneskene fra hans liv, »som orme når man løfter en sten«, som han siger.

Som en krølle på halen folder en anden fortælling sig ind i romanen. Daniele er nemlig ved at illustrere en af Henry James’ historier, og figurerne herfra dukker fra tid til anden op i Danieles beskrivelser af opholdet i Napoli. Resultatet er en kinesisk æske, der blander det ene fiktive lag med det andet og lader dem resonere i hukommelseskammeret – som de genfærd, Daniele ser som sprækker i den facade, han har forsøgt at mane frem, men som nu trænger sig på »med deres dialekt, med deres grove lyster og fremgangsmåder, deres ondskabsfuldhed«.

Raseriet

Dermed er det meste af handlingen faktisk genfortalt, for ’Drilleri’ er ikke nogen handlingsmættet bog.

Snarere er det et kammerspil mellem to generationer, en tæt lille fortælling om sansninger, erindringer, og forskydninger i både tid og fortælling. I barnebarnet Mario ser Daniele både sig selv og det fremmede; fortiden og fremtiden. De små forskydninger, opholdet i Napoli betyder for Danieles daglige rutiner, får al den finesse, han har tillært sig i det fine nord, til at forsvinde, og med et er det napolitanske ophav tilbage.

Starnone er bedst, når han gennem sin fortæller beskriver forskellene mellem det dannede og det vilde, som når distinktionen mellem den kontrollerede vrede, ira, og det dyriske raseri forklares:

»Achilleus’ og de andres vrede hørte til i bøgernes verden. Vi kendte kun ’ a raggia’, raseriet […] Lærere og professorer gav os et ordforråd som var ubrugeligt i de gader. Det var en by fuld af hunde, og ira havde intet at gøre med mine blodskudte øjne når jeg strejfede rundt i gader som den, vi var på vej ind i nu, og som førte til corso Garibaldi«. Trumfen er, da Mario laver titlens drillenummer med sin morfar, og de begge viser sig som sande napolitanere med fuld skrue på følelserne. Pludselig sidder man tilbage med en fornøjelig undren: Hvem er det egentlig, der driller hvem?

Domenico Starnone optræder på Louisiana Literature 23.-26. august.