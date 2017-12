Årets kiksede design: De er nok pæne på Instagram, men jeg vil ikke have de borde stående i dagligstuen Belgisk designer har skabt små borde, der ligner noget fra et formningslokale, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

Den belgiske designer Alain Gilles er manden bag disse små borde, der ifølge designhjemmesiden Dezeen ligner små totempæle.

Jeg synes, de ligner noget fra et formningslokale, hvor alt er gået skævt. Bordene kommer i et væld af udgaver, så man kan få lige nøjagtig den skulptur, man ønsker sig. Og fordi basen udgøres af en stor klodset korkklump, kan man være sikker på, at bordet ikke vælter, hvilket er smart.

Ugens designobjekter Noget design rammer bare plet, mens andet virker helt forkert. Hver uge vælger Politikens designskribenter ugens mest interessante stykke design og supplerer med ugens mest kiksede. Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Alain Gilles’ borde indskriver sig i rækken af moderne designprodukter, der både skal fungere som skulpturelle elementer og være praktiske. Den kombination lykkes nogle gange – blandt andet for danske Øivind Slaatto og hans højttalere for Bang & Olufsen, men i nogle tilfælde går det helt galt.

Der er ikke noget forkert i at skabe møbler, der også skal være dekorative. Det er faktiske kendetegnende for en stor del af de danske designklassikere. Men når det dekorative bliver så dominerende, at man ikke kan gennemskue, hvad funktionen egentlig er, kan man komme ud på et skråplan.

Kigger man på Alain Gilles’ borde, kan man faktisk ikke se, at der er tale om borde. De kunne lige så godt være figurer til en vindueskarm eller havemøbler. Et besøg på Alain Gilles’ hjemmeside afslører, at han er en flittig designer. Han skaber både lamper, borde, stole og sofaer, der alle har det tilfælles, at de er enormt fotogene.

I disse år er det sociale medie Instagram så dominerende, at man tider skulle tro, at nogle skabende ånder laver deres ting, så de er særligt velegnede til netop at optræde på Instagram. Det er nok ikke tilfældet, men i en tid, hvor det visuelle betyder stadig mere, må nogle designere nødvendigvis være optaget af, hvordan deres ting vil se ud på sociale medier, hvor de jo kan blive eksponeret for tusindvis af kunder.

Om Alain Gilles tænker sådan, skal jeg ikke kunne afgøre. Hans små borde er stærke rent visuelt, men jeg tvivler på, at man kan holde ud at have dem stående hjemme i dagligstuen i længere tid ad gangen. På Instagram vil de sikkert klare sig noget bedre.