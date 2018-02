Ugens kiksede design: Rejsekortet er for upraktisk og besværligt Det er smart, at man kan rejse landet tyndt med rejsekortet. Men skal det blive en succes, må det blive mere tidsvarende.

I andre lande har man i årevis haft elektroniske kort, som kan bruges til offentlig transport, og som man tanker op.

Først i 2013 fik vi sådan et kort herhjemme, rejsekortet, og det vakte fra begyndelsen en del postyr. Folk klagede over, at man ikke på forhånd kendte prisen på den rejse, man skulle ud på. At man skulle betale bøder, når man glemte at tjekke ud. Og især, at de gamle rabatordninger med pendlerkort pludselig blev ændret radikalt.

ugens designobjekter Noget design rammer bare plet, mens andet virker helt forkert. Hver uge vælger Politikens designskribenter ugens mest interessante stykke design og supplerer med ugens mest kiksede. Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Desværre er rejsekortet også lidt kikset

Her fem år senere har de fleste af os overgivet os til rejsekortet, og nogle af os synes næsten, det er et genialt stykke design. Takket være det plastikkort kan man rejse over det meste af landet, og kortet er lavet, så man får rabat, hvis man rejser på bestemte tidspunkter, hvilket er klogt.

Desværre er rejsekortet også lidt kikset. I øjeblikket vrimler det med historier om folk, der skal betale for at få fornyet deres rejsekort, fordi det gamle løber ud, når det er fem år gammelt. De penge, man har på det gamle rejsekort, bliver ikke automatisk ført over på det nye, og for at få et nyt kort skal man stort set igennem samme procedure, som da man fik det første i sin tid.

Det er dårligt design, når ting skal være så besværlig over for kunderne. Rejsekortet skal selvfølgelig fornys med jævne mellemrum, men det virker bureaukratisk, at det ikke sker helt automatisk som med de fleste andre elektroniske kort, vi har. De folk, der har designet rejsekortet, kan glæde sig over, at 2 millioner danskere har et rejsekort. Men skal kortet for alvor blive en designsucces, må der tages større hensyn til brugerne.