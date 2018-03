Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Hans møbler har været udstillet på bl.a. Museum of Modern Art i New York og Cibone i Tokyo. Kollektionen Industriell kan fås i Ikea fra april.

Født 1967 og uddannet på den prestigefyldte designskole i Eindhoven i 1990. Allerede som studerende gjorde han sig bemærket med en kollektion af skabe, som han lavede af genbrugstræ. Ved at sælge alle skabene fik han mulighed for at åbne sin egen tegnestue i 1992.

»Mit design må gerne være uperfekt«: Den eftertragtede hollandske møbelkunstner Piet Hein Eek er Ikeas nye designer Den hollandske designer Piet Hein Eek laver møbler, der ser ud, som om de er skabt på den lokale genbrugsplads. De er så eftertragtede, at de færreste har råd til at købe dem. Det kommer et nyt samarbejde mellem Piet Hein Eek og Ikea til at gøre op med.