Efter millionopkøb: Nu skal der altså ryddes op hos Kähler, så det ikke ligner Søstrene Grene-keramik

Rosendahl Design Group var ude med den store tegnebog i denne uge. For et trecifret millionbeløb købte Rosendahl den over 175 år gamle keramikvirksomhed Kähler Design, som arkitekten Frantz Longhi siden 2008 har ejet størstedelen af.

Med erhvervelsen af Kähler kan Rosendahl føje endnu et designmærke til sin portefølje, som i forvejen omfatter Kay Bojesen, Bjørn Wiinblad, Holmegaard, Lyngby Porcelæn og flere andre.

Selv om Kähler har rødder langt tilbage i 1800-tallet, er det først, efter at Frantz Longhi købte virksomheden i 2008, at der kom gang i væksten. Faktisk gik Kähler konkurs i 1975, og den gamle Næstved-fabrik blev efterfølgende drevet videre på meget lavt blus af en gruppe keramikinteresserede og Holmegaard Glasværk.

Med Longhi kom der penge og ambitioner ind i Kähler, der historisk har skabt unikke og meget smukke glasurer, som blev brugt til krukker, skåle, fade og tekopper, der i dag er meget eftertragtet.

Frantz Longhi var drevet af en grundlæggende begejstring for dansk design og kunsthåndværk, da han købte Kähler, og snart begyndte virksomheden at sende fine ting på markedet.

Yngre designere som Louise Campbell og Cecilie Manz fik lov at prøve kræfter med keramikken og skabte fine serier, der passede ind i moderne hjem. Keramikerne Karen Kjældgård-Larsen og Tine Broksø fra Claydies gav os pludselig skåle, der lignet frisurer, og takket være Ditte Reckweg og Jelena Schou Nordentoft begyndte vi alle at samle på stribede vaser, der gik under navnet Omaggio.

I løbet af fem-seks år fik Frantz Longhi fjernet alt det støv, der lå over Kähler-navnet, og viste os, at keramik kan være både smukt og sjovt. Den store interesse for keramik, som vi oplever i øjeblikket, har Kähler været med til at skabe, og der kan ikke herske tvivl om, at Kähler har betydet uendelig meget for vores forståelse af godt håndværk.

Med med Kählers optur begyndte det også at gå for hurtigt.

De stribede vaser skulle udkomme i så mange farver og størrelser, at man ikke kan tåle at se sådan en vase i dag. Ursula-serien blev indlemmet i Kählers sortiment, men havde mange begynderfejl og er aldrig blevet lige så lækker i udtrykket, som dengang Royal Copenhagen lavede Ursula-ting.

Pludselig skulle vi præsenteres for keramikure, keramikborde og små keramikhuse til levende lys. En serie, der hedder Hammershøi, har fået Kähler til at gå amok i rifler på tallerkener, kopper, kander og glas, og serien Ombria ligner noget, man kan finde hos alle andre keramikere.

Fra at have haft status som trendsætter for få år siden er Kähler blevet mainstream, og den fornemmelse, man havde af, at virksomheden var et traditionelt keramikværksted, er druknet i en kollektion, der er så enorm, at ingen kan overskue den.

Måske er det årsagen til, at indtjeningen ifølge Berlingske landede på blot 12,5 millioner kroner i 2016-17, mens den året før havde været på 48,5 millioner kroner. Folk vil have noget unikt, og det får de ikke længere hos Kähler, der sender modevaser med blomstermotiver og det ene riflede produkt efter det andet på markedet i en uendelighed.

Vil Rosendahl have succes med Kähler, skal der ryddes op. Der skal tyndes ud i de mange serier, så man igen kan fornemme keramikken og de lækre glasurer. Håndværket skal løftes, og der skal bruges ressourcer på at få gode keramikere på banen, som kan give os lertøj, der ikke ligner noget, vi kan finde hos Søstrene Grene. Det har Kähler fortjent.